Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, L555

Trunkenheitsfahrt gestoppt

Coesfeld (ots)

Am 25.06.2022, gegen 02.45 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt auf der L555 in Rosendahl, Osterwick.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Coesfeld befuhr am 25.06.2022, gegen 02.50 Uhr in der Nacht, die L555 aus Richtung Coesfeld kommend in Fahrtrichtung Osterwick. Vor den Augen der nacheilenden Beamten, fuhr der Beschuldigte in den rechten Seitenstreifen und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen, sowie einen Leitpfosten. Anstatt anzuhalten, setzte der der 21-Jährige seine Fahrt fort, konnte jedoch unmittelbar danach von den Polizisten angehalten und kontrolliert werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen deutlich zu hohen Wert.

Dem Coesfelder wurde auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell