Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bechtrup/Betrunkener Pedelec-Fahrer kommt zu Fall

Coesfeld (ots)

Verletzt hat sich ein 58-jähriger Pedelecfahrer am Sonntag (26.6.) um kurz vor 21 Uhr auf der B235 in der Bauerschaft Bechtrup. Der Lüdinghauser befuhr mit seinem Pedelec den Radweg, als er aus bislang unbekannter Ursache, zu Fall kam. Dabei verletzte er sich am Kopf. Einen Helm trug der Lüdinghauser nicht. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell