Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 21.08.2022 auf 22.08.2022 kam es in der Kleingartenanlage "Am Hüttengraben" zu mehreren Einbrüchen in Gartenparzellen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt 21 Parzellen. Hierbei entwendeten die Täter diverse Gegenstände, der Gesamtschaden ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sollten Sie ebenfalls im dortigen Bereich Inhaber einer Gartenparzelle sein und Feststellungen an dieser treffen, werden Sie sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Beachten Sie auch bei Gartenparzellen folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den

Schließzylinder aus.

- Auch wenn Sie Haus, Wohnung oder Gartenparzelle nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Eingangsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

