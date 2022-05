Polizei Mettmann

POL-ME: Kind bei Unfall schwer verletzt - Erkrath - 2205141

Mettmann (ots)

Am Samstag (21. Mai 2022) ist bei einem Verkehrsunfall an der Sandheider Straße in Erkrath-Hochdahl ein Junge von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war gegen 15:45 Uhr ein zehn Jahre alter Junge entlang des Fußweges an der Sandheider Straße gegangen. Laut den Angaben einer Zeugin rannte der Junge dann plötzlich hinter einem fahrenden Bus los und ohne auf den Verkehr zu achten an einer Fußgängerfurt hinter dem Bus über die Straße. Hierbei stoppte der Junge auch nicht an der Verkehrsinsel, sondern rannte weiter, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Hierbei prallte er in den linken Radkasten eines VW Golfs, mit dem dort ein 64-jähriger Erkrather unterwegs war. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer am Fuß verletzt - er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben sich keine Hinweise auf eine überhöhte Geschwindigkeit oder eine Ablenkung seitens des Fahrers. Zur Dauer der Unfallaufnahme musste die Sandheider Straße im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

