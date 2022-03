Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Waisenhausstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 07:30 und 14:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen vor dem Anwesen Waisenhaustraße 19a geparkten Ford C-Max. Der Parkplatz liegt kurz vor der Einfahrt zum Besucherparkplatz des "Haus Bethanien". Die Kratzer und schwarzer Gummiabrieb am Fahrzeugheck dürften aufgrund der Spurenlage von dem Reifen eines LKWs stammen. Die Schadenshöhe wird auf 700 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell