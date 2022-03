POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, dem 29.03.2022, gegen 09:50 Uhr, parkte ein Mann seinen grauen Hyundai Tucson in der Maxstraße, in Fahrtrichtung zur Gymnasiumstraße, und begab sich anschließend in ein naheliegendes Geschäft. Als der Mann etwa 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass die gesamte Fahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf rund ...

