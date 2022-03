Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Warenbetrug

Zweibrücken (ots)

Am 28.3.2022, gegen 16.45 Uhr, wurde bei der Polizei Zweibrücken ein Warenbetrug beanzeigt. Ein Käufer hatte bei Ebay einen Betonmischer entdeckt und diesen dann gutgläubig gekauft. Die Überweisung der hohen fünfstelligen Summe wurde an eine Internetbank getätigt. Als der Betonmischer in Zweibrücken abgeholt werden sollte, stellte sich heraus, dass unbekannte Täter eine Verkaufsanzeige kopiert hatten und so den Käufer dazu bringen konnten den Betrag zu überweisen. Es wird ausdrücklich davor gewarnt Fahrzeuge jeglicher Art ohne Vorbesichtigung zu erwerben. Vorauszahlungen an ausländische Konten oder Internetbanken sollten vorher immer genauestens geprüft werden und nur im Ausnahmefall erfolgen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. |pizw

