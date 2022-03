Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rumbach (ots)

Am Freitag, 25.03.2022, am frühen Abend befuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem PKW VW Golf die L 478 von Rumbach kommend in Richtung Fischbach bei Dahn. Aufgrund tiefstehender Sonne wurde sie geblendet und fuhr in Höhe des Biosphärenhauses über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW war total beschädigt und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe dürfte sich im mittleren vierstelligen Euro-Bereich bewegen./pidn

