POL-PDPS: Sachbeschädigung

Dimbach (ots) - In der Nacht von Freitag, 25.03.2022, 23.30 Uhr auf Samstag, 26.03.2022, 06.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter zwei PKW -einen Volvo und einen Mercedes-Benz- in der Lindelbrunnstraße in Dimbach, indem sie den Lack zerkratzten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr