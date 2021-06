Polizei Düsseldorf

POL-D: Unklares Unfallgeschehen in Rath - Radfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unklares Unfallgeschehen in Rath - Radfahrer schwer verletzt

Donnerstag, 25. Juni 2021, 20:45 Uhr

Noch unklar sind die Hintergründe zu einem Unfallgeschehen von gestern Abend in Rath. Ein Radfahrer war offensichtlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt und gegen einen fahrenden Pkw geprallt. Der Senior kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem VW auf dem Rather Kreuzweg in Richtung Rather Broich unterwegs, als plötzlich ein Radfahrer unvermittelt seitlich gegen ihren Pkw prallte. Laut Angaben der Frau fuhr der Mann zuvor auf dem Radweg und stürzte ohne Außeneinwirkung auf die Straße. Der 71-jährige Radfahrer war bewusstlos und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell