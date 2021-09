Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einstellungsberatungsduo der Bundespolizei auf der Lehrstellenoffensive 2021 in Dessau

Dessau-Roßlau (ots)

Am Samstag, den 25. September 2021 können Sie ein Team der Einstellungsberatung der Bundespolizei bei der diesjährigen Lehrstellenoffensive in Dessau treffen. Die Veranstaltung, die in diesem Jahr das Motto "Gestalte Deine Zukunft" trägt, findet von 10:00 bis 16:00 Uhr im Saal der DVV Stadtwerke Dessau, Albrechtstraße 48, in Dessau-Roßlau statt. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen geht es nach wie vor darum, die Jugendlichen bei ihrer Berufswahl zu unterstützen. Neben der Vorstellung der vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Bundespolizei können sich Interessierte im Rahmen einer Einstellungsberatung über die Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Bundespolizei informieren. Insbesondere der Weg zum dualen Studium könnte für viele Abiturienten und Abiturientinnen besonders von Bedeutung sein. Zudem besteht noch bis 31. Dezember 2021 die Möglichkeit sich für eine Einstellung zum 1. September 2022 zu bewerben. Ergreifen Sie Ihre Chance und kommen Sie vorbei! Unsere Einstellungsberaterinnen PHMin Vanessa Kamprath und PHMin Cassandra Salva freuen sich auf viele interessante Gespräche. Der Internetseite der Veranstaltung lautet www.lehrstellenoffensive.de. Weiterführende Informationen über die Bundespolizei gibt es unter www.komm-zur-bundespolizei.de.

