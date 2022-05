Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte schlagen auf Paar ein - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2205139

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22. Mai 2022) ist ein Paar aus Ratingen von einer Gruppe Männer am Ratinger Busbahnhof angegriffen worden. Dabei wurde ein 28-Jähriger verletzt und musste anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Ratinger Busbahnhof am Düsseldorfer Platz alarmiert. Zeugenangaben zufolge waren zwei 28-jährige Männer sowie eine 24-jährige Frau zuvor aus einer Straßenbahn ausgestiegen und hörten laut Musik. Daraufhin forderte ein bislang unbekannter Mann die Gruppe auf, die Musik auszuschalten. Als das Trio auf die Aufforderung nicht reagierte, schlug der Unbekannte einem der beiden 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass er zu Boden fiel.

Als der andere 28-Jährige und die 24-jährige Frau dazwischen gingen, schlug der Angreifer auch die 24-Jährige mit der Faust ins Gesicht, die daraufhin ebenfalls zu Boden ging. Kurz darauf seien vier bis fünf weitere Männer dazu gekommen und traten auf das am Boden liegende Paar ein. Der Begleiter des Paares alarmierte Polizei und Rettung. Aufmerksame Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 28-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief leider nicht erfolgreich, sodass die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen ist. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,90 m bis 1,95 m groß - trug ein Sweatshirt - afrikanisches Erscheinungsbild

Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise zu dem unbekannten Angreifer und seinen Begleitern. Die Wache ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

