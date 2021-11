Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter Opel-Fahrer fährt 31-Jährigen an und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Dienstag gegen 13:40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem silbergrauen Opel die Augustaanlage stadteinwärts. Hierbei zeigte er einem in gleicher Richtung fahrenden 31-jährigen VW-Fahrer, aus bislang nicht bekannten Gründen, den Mittelfinger. Kurz vor dem "Carl-Reiß-Platz" mussten beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt halten. Diesen Moment nutzte der 31-Jährige aus, um aus seinem Fahrzeug zu steigen und den Opel-Fahrer auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Dieser hatte allerdings kein Interesse an einem klärenden Gespräch und setzte stattdessen zur Weiterfahrt an. Hierbei streifte der Unbekannte mit seinem rechten Außenspiegel den Arm des 31-Jährigen, der sich hierbei verletzte. Ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Opel-Fahrer in Richtung Wasserturm. Eine medizinische Behandlung des 31-Jährigen vor Ort war nicht erforderlich.

Beschreibung des Unfallverursachers und dessen Fahrzeug: männlich und ca. 60-70 Jahre alt. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Opel handeln. Auffällig ist, dass durch den Zusammenstoß mit dem 31-Jährigen die Abdeckung des rechten Außenspiegels abgerissen wurde und das Fahrzeug des Gesuchten entsprechende Beschädigungen aufweisen dürfte.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und wegen des Verdachts der Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 3310 zu melden.

.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell