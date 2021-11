Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 62-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer erlitt am Dienstagnachmittag ein 62-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Ein 22-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Walldorfer Straße in Richtung Walldorf unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße "In den Auwiesen" übersah er den 62-Jährigen, der mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Walldorfer Straße in Richtung Wiesloch befuhr. Dabei kommt es zur Kollision, wodurch der 62-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

