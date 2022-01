Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenfassung der Ereignisse aufgrund der stürmischen Wetterlage im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg kam es vom 29.01.2022, 17:00 Uhr bis 30.01.2022, 05:00 Uhr zu insgesamt 10 Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge aufgrund des Sturms mit heruntergefallenen Bäumen oder Ästen kollidierten. Dabei wurde eine Person verletzt, als sie mit ihrem Leichtkraftrad im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zwischen den Ortschaft Triepkendorf und Leven in einen umgestürzten Baum fuhr. Der Fahrer wurde anschließend schwerverletzt in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Insgesamt entstanden bei den zuvor genannten Unfällen Sachschäden in Höhe von ca. 23.000 EUR.

Darüber hinaus kam aufgrund des Sturmes zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Im Landkreis Vorpommern-Rügen musste die Rügenbrücke aufgrund des starken Windes ab 21:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Rügendamm umgeleitet. In Stralsund stürzten in der Arnold-Zweig-Straße ein Baum auf drei abgestellte Fahrzeuge und im Boddenweg ein großer Holzpfahl auf zwei stehende Pkw. Der entstandene Schaden wird dabei auf ca. 8.000 EUR geschätzt.

Die Kreisstraße 19 zwischen den Ortslagen Kirchdorf und Jager musste aufgrund zahlreicher umgefallener Bäume für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Eine Beräumung während des Sturms war aufgrund der großen Gefahr weiterer umstürzender Bäume für die Einsatzkräfte nicht möglich.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mussten ebenfalls zahlreiche umgefallene Bäume durch die Feuerwehren von den Straßen beräumt werden.

In der Neubrandenburger Kirschenallee stürzte ein Baum um und beschädigte 5 Pkw. Zudem wurden in der Woldegker Straße durch den Sturm Styroporplatten vom Dach des neuen Parkhauses auf die Fahrbahn geweht. Diese mussten durch die Berufsfeuerwehr beräumt und gesichert werden.

Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden mehrere Pkw durch umgestürzte Bäume beschädigt. So begrub ein Baum in Karlsburg in der dortigen Schulstraße zwei Pkw unter sich. Der Schaden beträgt ca. 7.000EUR. In Anklam beschädigte ein umgestürzter Baum zwei Pkw im Hamburger Ring. Hier beträgt der Schaden ca. 5.000 EUR.

In Greifswald stürzten in der Friedrich-Löffler-Straße Dachziegel auf den Gehweg und auf mehrere parkende Autos. Der Bereich musste für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt werden.

Im Auftrag David Haupt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

