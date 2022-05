Polizei Mettmann

POL-ME: Rettungshubschrauber war im Einsatz: Radfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2205129

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (19. Mai 2022) ist bei einem Alleinunfall mit seinem Fahrrad in Monheim am Rhein ein 60 Jahre alter Monheimer so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Radfahrer mit seinem Trekkingrad entlang eines Feldweges am Heerweg gefahren, als er wahrscheinlich wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Rad verlor und eine Böschung hinunterstürzte. Hierbei schlug er mit dem Kopf auf, wobei der Mann, der keinen Helm trug, schwer am Kopf verletzt wurde.

Zeugen alarmierten umgehend den Rettungsdienst, der schnell vor Ort war. Da vor Ort zunächst eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Mit diesem wurde der Mann dann in eine Spezialklinik geflogen. Inzwischen soll jedoch keine Lebensgefahr mehr bestehen. Der Radfahrer wurde daher zu stationären Behandlung in dem Krankenhaus aufgenommen.

