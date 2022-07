Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt stellten im Rahmen einer Kontrollstelle am Donnerstagabend am Friedhof in Bietigheim sowie anschließend auf einem Parkplatz in der Lützowerstraße mehrere Verstöße fest. Zwischen 18 Uhr und 23 Uhr prüften die Beamten, zusätzlich zu Einzelkontrollen, mithilfe eines Lasergeräts Geschwindigkeitsverstöße - und das mit Erfolg. Bei den insgesamt 78 kontrollierten Verkehrsteilnehmern konnten insgesamt 21 Verstöße beziffert werden. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurde unter anderem die Nutzung des Smartphones am Steuer, ein Verstoß gegen die vorgeschriebene Kindersicherung, nicht Anlegen des Sicherheitsgurtes sowie ein fehlendes Licht an einem Fahrrad festgestellt.

