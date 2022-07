Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall mit Leichtverletztem

Rastatt (ots)

Beim Abbiegen in die Ottersdorfer Straße übersah die Fahrerin eines Mercedes am Freitagmorgen gegen 5:30 Uhr einen auf der L77 aus Richtung Plittersdorf kommenden Fahrer eines Leichtkraftrades. Durch den Zusammenstoß stürzte der vorfahrtsberechtigte 48-jährige Zweiradfahrer zu Boden, verletzte sich am Arm und wurde leichtverletzt in eine Klinik eingeliefert. Um den beschädigten Roller kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Der Sachschaden beläuft sich an beiden Fahrzeugen auf mehrere Tausend Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Wilhelm-Busch-Straße (L77) kurzzeitig voll gesperrt; gegen 8:15 Uhr waren alle Maßnahmen an der Unfallstelle erledigt.

