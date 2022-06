Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend auf der B500 sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es kurz nach 18 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts zu Unstimmigkeiten aufgrund der jeweiligen Fahrweisen zwischen einer 21 Jahre alten BMW-Lenkerin und einem 67-jährigen Mercedes-Fahrer gekommen sein. Der Konflikt gipfelte darin, dass die vor dem Mercedes fahrende 21-Jährige ihren Wagen plötzlich und grundlos abgebremst haben soll. In der Folge krachte der Mann in das Heck des BMW, sodass ein Sachschaden von rund 4.000 Euro zu beklagen war. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden unter der Rufnummer 07221 680-460 um Kontaktaufnahme gebeten.

