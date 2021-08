Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugenaufruf nach Frontalzusammenstoß mit eingeklemmter Person am 07.08.2021 gegen 23:00 Uhr (Pressemitteilung 4988315)

Ludwigsburg (ots)

Am späten Abend des 07.08.2021 ereignete sich in Leonberg auf der Stuttgarter Straße ein schwerer Verkehrsunfall, hier stießen ein VW Passat und ein Kia frontal zusammen. Bezugnehmend zur ersten Pressemitteilung vom 08.08.2021 sucht die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nun nach Zeugen, die den Unfall oder eines der beteiligten Fahrzeuge gesehen haben. Insbesondere wird der oder die Lenker:in eines Pkw Smart gesucht, die offenbar kurz vor der Kollision auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte Leonberg fuhr und auf Höhe der Zufahrt zum Engelbergturm wohl dem VW-Fahrer ausweichen und eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart-Vaihingen unter 0711/6869-230 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell