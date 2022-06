Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Nach Diebstahl gestellt

Oberwolfach (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwochmittag in einem Café in der Wolftalstraße einen Geldbeutel entwendet und anschließend das Weite gesucht zu haben. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der zunächst unbekannte Tatverdächtige wenig später als der 40-Jährige identifiziert und an seiner Wohnanschrift kontrolliert werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell