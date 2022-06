Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Nach Einbruch gestellt

Kappelrodeck (ots)

Nach einem Einbruch am frühen Donnerstagmorgen in eine Bäckerei in der Hauptstraße klickten kurz nach Mitternacht die Handschellen. Laut Zeugenangaben verschaffte sich ein zunächst Unbekannter zu dieser Zeit gewaltsam Zutritt zu der Filiale und verließ diese kurz darauf wieder durch einen geschaffenen Spalt in einer Schiebetür. Den unmittelbar verständigten Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch gelang daraufhin die vorläufige Festnahme des mutmaßlichen Einbrechers. Der stark alkoholisierte Heranwachsende sieht nun einem Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls entgegen.

