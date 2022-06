Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Randaliert

Baden-Baden, Oos (ots)

Das ausufernde Verhalten eines 27 Jahre alten Mannes im Verlauf des Mittwochmorgens brachte ihm nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung ein. Was ihn genau zu seinem randalierenden Gebaren getrieben hat, ist noch unklar. Fest steht bislang, dass er gegen 8.30 Uhr in einem Autohaus in der Ooser Bahnhofstraße mit einer Stange mehrere Bildschirme beschädigt und in der Folge mehrere Stühle, Pflanzen und Sonnenschirme umgeworfen haben soll. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt. Die alarmierten Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos konnten den 27-Jährigen kurz darauf vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, befand er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde im weiteren Verlauf in eine Spezialklinik gebracht. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach weiteren Geschädigten. Hinweise werden unter der Rufnummer: 07221 18338-0 entgegengenommen.

Polizeipräsidium Offenburg