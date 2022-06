Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, B33 - Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Haslach (ots)

Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer am Donnerstagmorgen. Nach ersten Feststellungen wollte eine 67 Jahre alte Skoda-Lenkerin gegen 9:15 Uhr von der B33 nach links in Richtung Steinach (K5358) abbiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden KTM-Fahrer. Die beiden Unfallbeteiligten wurden von Helfern des Rettungsdienstes in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge dürfte nicht mehr zu reparieren sein. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt werden. Später wurde der fließende Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell