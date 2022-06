Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Langfinger am Werk

Kehl (ots)

Unbekannte sind im Verlauf des frühen Mittwochmorgens in eine Bar in der Bahnhofstraße eingestiegen. Nach derzeitigem Sachstand dürften sich die ungebetenen Besucher zwischen 3 Uhr und 7 Uhr durch ein eingeschlagenes Kellerfenster Zutritt zu dem Gebäude verschafft und sich in der Folge bis zu vier Spielautomaten vorgearbeitet haben. Anschließend hebelten sie die Automaten auf und entwendeten eine Bargeldsumme von mehreren Tausend Euro, bevor sie unentdeckt das Weite suchten. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

