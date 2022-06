Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden, A5 - Verkehrssicherheit auf der A5 im Visier

Mittelbaden (ots)

Am vergangenen Dienstag hatte die zivile Videostreife des Verkehrsdienstes Offenburg an nur einem Morgen zwischen Appenweier und Herbolzheim volle Auftragsbücher. So lenkten insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer durch ihr Fahrverhalten die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Fünf Autofahrer, die mit ihren Anhänger-Gespannen trotz stellenweiser Überholverbote überholten, mussten sanktioniert werden. Neben zwei Lastkraftwagenfahrer, die den Mindestabstand von 50 Metern zum Vordermann nicht einhielten und nun ein Bußgeldverfahren erwarten, hatten auch Autofahrer ihre Schwierigkeiten mit dem Abstand. So wurde viermal die Videoaufzeichnung wegen mangelndem Sicherheitsabstand zum Vordermann gestartet. Alle vier Fahrer müssen neben dem Bußgeldverfahren auch mit einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen. Einer von Ihnen fuhr so dicht auf, dass bei ihm ein zweimonatiges Fahrverbot droht. Ein ausländischer Fahrzeugführer fuhr mit seinem Auto, nebst Anhänger so schnell, dass er vor Ort eine Kaution von 280 Euro hinterlegen musste. Weiter droht ihm durch die Bußgeldstelle ein Fahrverbot für Deutschland. Kurz darauf machte ein weiterer Tourist am Steuer im Tempo-120-Bereich bei Schutterwald auf sich aufmerksam. Dieser wurde mit stattlichen 180 Stundenkilometern aufgezeichnet. Dies hatte eine Kaution von 500 Euro zur Folge. Auch hier kann die Bußgeldstelle ein zweimonatiges Fahrverbot für Deutschland in Betracht ziehen.

/fs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell