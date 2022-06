Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Unfall mit Fahrerflucht, Zeugenhinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein Fiat, der am Mittwoch auf dem Parkplatz parallel zur Vorstadtstraße in Fahrtrichtung Oberwolfach auf Höhe eines Modengeschäfts abgestellt war, wurde durch ein derzeit unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Gegen 10:30 Uhr soll ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel abgefahren haben, was einen Sachschaden von rund 250 Euro verursachte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Wolfach unter der Telefonnummer 07834 8357-0 in Verbindung zu setzen.

/ab

