Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Diebstahl von Gartengeräten aus Kleingarten

Wismar (ots)

Gestern wurde die Wismarer Polizei über einen Einbruch in einen Schuppen eines Kleingartens des Gartenvereins am Karpfenteich e.V. in der Querstraße in Wismar informiert.

Der oder die Unbekannten sind offenbar im Zeitraum vom vergangenen Samstag 18. Juni 2022, 12:00 Uhr bis gestern 14:00 Uhr in einen Schuppen gewaltsam eingedrungen und entwendeten mehrere Gartengeräte unter anderem eine Heckenschere, Rasenmäher und Rasentrimmer. Der oder die Unbekannten verursachten dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensuche vor Ort eingesetzt und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsgeschehen geben können oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell