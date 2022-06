Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Polizei warnt vor kursierenden Betrugsmaschen

Mittelbaden (ots)

In vergangener Zeit gingen bei der Polizei immer häufiger Meldungen über Betrugsmaschen, denen einige Personen zum Opfer fielen, ein. In Oberweier wurde am Dienstag eine 86-Jährige durch einen falschen Polizeibeamten hinters Licht geführt, der sie um mehrere tausend Euro brachte. Auch in Offenburg kam es in der vergangenen Woche bei zwei Fällen zu Betrügereien mit hohem Schaden, da zwei Senioren mit dem Enkel-Trick über einen Messenger-Dienst um den Finger gewickelt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Betrüger aufgenommen und gibt folgende Warnhinweise:

- Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Nummern

skeptisch.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Hinterfragen Sie verdächtige und nicht alltägliche

Situationen.

- Nehmen Sie Kontakt mit dem Familienmitglied auf und

vergewissern Sie sich über die Richtigkeit der Angaben.

- Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Bankverbindungen.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110

(ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle

an.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema

und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese

Betrugsarten.

- Seien Sie stets misstrauisch. Immer wieder entwickeln die

Gauner neue Betrugsmaschen mit dem Ziel, an Geld

heranzukommen.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell