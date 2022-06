Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Firmenbüros

Paderborn (ots)

(mb) An der Driburger Straße ist von Dienstag auf Mittwoch ein Einbruch in Firmenbüros verübt worden.

Die Täter gelangten zwischen 16.00 Uhr und 06.30 Uhr über ein Grundstück an der Bahntrasse des nahe am Bahnübergang Driburger Straße gelegenen Bürokomplexes. Im rückwärtigen Bereich schlugen die Einbrecher die Verglasung einer Terrassentür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Büros wurden durchwühlt und mindestens ein Laptop wurde entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell