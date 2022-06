POL-PB: Achtung! Betrüger auch am Donnerstagnachmittag verstärkt am Telefon

Paderborn (ots) - (mb) Mit kombinierten Betrugsmaschen sind falsche Bankmitarbeiter und falsche Polizisten in Paderborn aktiv. Am Mittwoch erbeuteten die Täter einmal 2.000 und in einem weiteren Fall sogar 20.000 Euro. In einer Betrugssache ist der Gesamtschaden noch nicht bekannt. Die Opfer, drei Seniorinnen im Alter von 78, 86 und 90 Jahren wurden von mehreren ...

