POL-PDWO: versuchter Einbruch in Räumlichkeiten einer Jagdschule

Alsheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine bislang unbekannte männliche Person versucht in die Räumlichkeiten einer Jagdschule in Alsheim zu gelangen. Zwischen 2 und 3 Uhr nachts schlägt der Täter eine Fensterscheibe ein, kann sich jedoch keinen Zugang zum Anwesen verschaffen. Im Anschluss begibt er sich auf die Rückseite des Grundstücks und versucht dort über einen Zaun zu steigen, was ihm jedoch misslingt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Identität des Täters vor. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Worms unter der 06241-8520 zu melden.

