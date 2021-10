Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter schlägt Wettbüro-Mitarbeiter und raubt Bargeld - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Als der Mitarbeiter eines Wettbüros in der gestrigen Nacht (6.Oktober gegen 23:30 Uhr) das Geld hinter dem Tresen zählte, schlug der mutmaßliche Täter auf ihn ein und klaute das Bargeld.

Ein Mitarbeiter (24 Jahre, syrische Staatsangehörigkeit) eines Wettbüros auf der Mülheimer Straße zählte abends seine Tageseinnahmen als es an der Tür klopfte. Da der Mitarbeiter dachte, dass ein Kunde in das Ladenlokal wollte, öffnete er dem Mann die Ladentür und begab sich wieder zu seinem Tresen. Der mutmaßliche Täter näherte sich unerwartet dem Mitarbeiter und schlug ihm vermutlich mit einem Gegenstand auf den Kopf, woraufhin er sofort zusammensackte. Als er schon am Boden lag, schlug der Unbekannte mit bloßen Händen weiter auf den 24-Jährigen ein. Mit den Tageseinnahmen flüchtete der Tatverdächtige schließlich aus dem Wettbüro. Den mutmaßlichen Täter beschreibt der Wettbüro-Mitarbeiter als männlich, über 25 Jahre alt und kräftig gebaut. Er spreche mit einem ausländischen Akzent. Die Kapuze von seinem schwarzen Kapuzenpullover trug er über den Kopf. Sein Gesicht war von einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Mülheimer Straße gesehen haben, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ViV

