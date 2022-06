Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gestohlenes Auto sichergestellt, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Ein falsch parkendes Fahrzeug entpuppte sich am Dienstagvormittag als gestohlen. Der Opel stand rund eine Woche in der Schulstraße im Bereich der Anlieferung eines dortigen Kaufhauses, bis die Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Kehl die Suche nach dem entwendeten Fahrzeug aus Bayern zu Tage brachte. Der Opel wurde sichergestellt, abgeschleppt und von Kriminaltechnikern unter die Lupe genommen. Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben wer das Fahrzeug am Fundort abgestellt hat, werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/nk

