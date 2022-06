Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Renitenter Mann wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

36-Jähriger musste ins Gefängnis

Osnabrück (ots)

Die Bundespolizei hat letzte Nacht im Hauptbahnhof Osnabrück einen 36-Jährigen festgenommen, der gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen ein Uhr nachts im Bahnhof Osnabrück kontrolliert, weil dieser durch die Gleise des Hauptbahnhofs lief. Als die Beamten dem offenbar unter dem Einfluss von Drogen stehenden Mann in eine Sitzgruppe halfen, fiel ihm eine kleine Menge Haschisch aus der Tasche. Offensichtlich aufgebracht versuchte der Mann wieder an die Drogen zu kommen. Nur die schnelle Reaktion der Beamten verhinderte, dass der Mann vor einen durchfahrenden Güterzug stürzte, während er sie attackierte. Statt sich glücklich zu schätzen, dass er nicht vor den Zug gestürzt war, griff er die Beamten weiter mit Tritten und Schlägen an. Er musste gefesselt werden.

Nachdem die Identität des ausweislosen Mannes ermittelt war, stand fest, dass die Justiz mit zwei Haftbefehlen nach ihm fahnden ließ. Er war zweimal wegen Diebstahl verurteilt worden. Aus den beiden Schuldsprüchen hatte er insgesamt noch eine Geldstrafe von 350,- Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von zusammen 35 Tagen zu verbüßen.

Da er die geforderten Geldstrafen nicht bei den Beamten bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen des Angriffs auf die Polizeibeamten und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln wurden Strafverfahren gegen den 36-jährigen Tunesier eingeleitet.

Darüber hinaus interessierten sich drei weitere Staatsanwaltschaften für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den 36-Jährigen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

