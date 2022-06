Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Überfall auf Tankstelle - mutmaßliche Verantwortliche identifiziert und festgenommen -

Gaggenau (ots)

Die mutmaßlichen Verantwortlichen der räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in der Hauptstraße vor knapp drei Wochen (10. Juni) sind identifiziert. Zwei der drei Verdächtigen konnten am Montag im Zuge einer gezielten Durchsuchungsaktion von Kräften der Kriminal- und Schutzpolizei festgenommen werden. Gegen das Trio wurden im Vorfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden Haftbefehle erwirkt, die am Montag vollstreckt werden konnten. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter sitzen nun in Untersuchungshaft, während der mutmaßlich als Fahrer agierende Dritte im Bunde noch auf der Flucht ist. Gegen ihn wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittlung der 17- und 18-Jährigen sind auf mehrere qualifizierte Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zurückzuführen. Anhand dieser gezielten Hinweise konnten die aus dem Raum Baden-Baden und Gaggenau stammenden Jugendlichen und Heranwachsende letztlich entlarvt werden. Die Verdächtigen sind bei der Polizei keine Unbekannten und sind bereits zurückliegend polizeilich auffällig geworden. Von dem erbeuteten Bargeld fehlt bislang noch jede Spur.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell