POL-OG: Durbach - Einbruch in Gartenhäuser, Zeugenhinweise erbeten

Willstätt, Eckartsweier (ots) - Die ersten Anzeichen, dass der Brandausbruch am 22. Juni in einer Gaststätte in der Willstätter Straße auf einen vergessenen Topf auf dem Herd zurückzuführen ist, haben sich nun bestätigt. Ein mit Fett befüllter Topf hat sich durch die Hitze entzündet, wobei die Flammen sich über den Dunstabzug in den Dachbereich ausgeweitet haben. Der Sachschaden wird aktuell mit rund 800.000 ...

