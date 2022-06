Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baiersbronn, B462 - Erwischt!

Baiersbronn (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Dienstagabend auf der B462 in Richtung Rastatt gingen den Polizeibeamten in einer 70-er Zone mit Überholverbot mehrere Verkehrsteilnehmer ins Netz. Insgesamt wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Der Spitzenreiter war ein Pkw-Lenker, der mit 136 km/h unterwegs gewesen war. Dicht darauf folgte ein Kraftradfahrer, der eine Geschwindigkeit von 128 km/h an den Tag legte. Beide erwartet nun ein 2-monatiges Fahrverbot. Zusätzlich wurden fünf Überholverstöße zur Anzeige gebracht.



