Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ein Einbruchdiebstahl und ein versuchter Einbruchsdiebstahl in Schellerten

Hildesheim (ots)

Schellerten:

In der Nacht vom 01.04.22 auf den 02.04.22 haben bisher unbekannte Täter am Postverteilungszentrum an der Berliner Straße ein Fenster aufgehebelt und sich so unerlaubt Zutritt verschafft. Innerhalb des Verteilungszentrums wurde ein verschlossener Büroraum aufgebrochen und zudem diverse Paketsendungen aufgerissen, um zu erfahren, was sich in den Paketen befindet. Ob und was nun aus den geöffneten Paketen fehlt, kann bisher nicht gesagt werden. Weiterhin wurde versucht ein Fenster am Netto-Markt, an der Straße Sandkuhle aufzuhebeln. Hier wurde mehrmals ein Hebelwerkzeug am Fensterrahmen angesetzt. Geschafft haben es die Täter hier offensichtlich nicht. Der Fensterrahmen ist jedoch stark beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell