POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Fahrräder entwendet, Hinweise erbeten

Mahlberg (ots)

Vergangenes Wochenende wurden im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagabend, 23 Uhr die Räder eines am Bahnhof stehenden Fahrradanhängers entwendet. Der bislang unbekannter Täter entfernte die mittels eines Klick-Systems verbundenen vier Räder und hinterließ dadurch einen Diebstahlschaden von insgesamt rund 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Ettenheim unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

/nk

