POL-ANK: Wolgaster Polizei findet gestohlenen Kleinlastwagen aus Sachsen

Anklam (ots) - Am Donnerstag, den 23.06.2022, gegen 12:45 Uhr, meldete ein 45-jähriger Hinweisgeber der Polizei, dass ihm gegen 12:35 Uhr sein Mercedes-Benz Vito in der Peenestraße in Usedom gestohlen wurde. Der 45-Jährige Usedomer hatte sein Fahrzeug nur kurz abgestellt, um Futter auszuladen. In dieser kurzen Zeit ließ er allerdings den Fahrzeugschlüssel im ...

