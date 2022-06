Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Brand eines Einfamilienhauses

Rastatt (ots)

Ein Brand hatte am Dienstagabend gegen kurz nach 21:45 Uhr die vorübergehende Evakuierung eines Wohnhauses zur Folge.

Ursache für die starke Rauchentwicklung und das offene Feuer in der Küche des Einfamilienhauses in der Salmstraße könnte nach Angaben einer Bewohnerin möglicherweise ein in Brand geratener Topf mit Fett gewesen sein.

Die Familie wurde bei dem Feuer glücklicherweise nicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro.

/nk

