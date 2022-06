Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Önsbach - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Zu einem Übergriff auf einen 15-jährigen Jungen soll es am Montagabend gegen 21:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Önsbach gekommen sein. Dabei sollen dem Jungen durch einen noch Unbekannten mehrfach Schläge im Bereich des Kopfes zugefügt worden sein. Durch einen anschließenden Sturz zog sich der 15-Jährige weitere leichte Verletzungen zu. Der noch unbekannte Täter war zur Tatzeit mit weiteren vier unbekannten Zeugen in einem dunkelblauen BMW mit KEL-Kennzeichen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen, soll es sich bei dem Unbekannten um einen etwa 17 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben, der in Begleitung der etwas älteren vier Zeugen war. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden.

/nk

