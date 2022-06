Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Radfahrer fährt gegen Taxi - Hilden - 2206104

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22. Juni 2022) ist ein betrunkener Radfahrer mit einem Taxi an der Elberfelder Straße in Hilden kollidiert. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. An dem Taxi entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Das war geschehen:

Gegen 1.15 Uhr wollte ein 42-jähriger Hildener mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz an der Elberfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 175 losfahren. Auf der Zufahrt zu dem Parkplatz kam ihm ein Taxi VW Touran entgegen. Der Fahrer des Taxis, ein 23-jähriger Hildener, versuchte eigenen Angaben zufolge noch zu bremsen, konnte einen frontalen Zusammenstoß mit dem Radfahrer aber nicht mehr verhindern. Er half anschließend dem gestürzten Radfahrer auf und alarmierte die Polizei.

Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige leicht verletzt, am Taxi entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von 1,7 Promille (0,85 mg/l). Der 42-jährige Hildener wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht, welches er kurz darauf wieder verlassen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell