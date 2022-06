Polizei Mettmann

POL-ME: Kampagne "Mach Dein Passwort stark" mit Infostand am Neanderthal-Museum - Mettmann - 2206102

Mettmann (ots)

Die Gefahr, in der digitalen Welt Opfer einer Straftat zu werden, nimmt stetig zu. Die Täter agieren perfide, technisch sehr versiert und für viele Bürgerinnen und Bürger kaum nachvollziehbar. Zum Thema "Wie schütze ich mich in der digitalen Welt" mit dem Schwerpunktthema "Mach Dein Passwort stark" beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbraucherzentrale NRW und der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann am Neanderthal-Museum in Mettmann. Nach dem Motto "Wissen schützt!" bekommen die Besucherinnen und Besucher an einem Infostand wertvolle Tipps und Hinweise für die Optimierung ihrer Sicherheit im Netz.

Wann: Mittwoch, 29. Juni 2022, 10 bis 12 Uhr

Wo: Neanderthal-Museum, Talstraße 300 in Mettmann

Die Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention und der Verbraucherzentrale NRW freuen sich auf viele interessierte Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

