Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Lassen Sie KEINE Wertgegenstände im Fahrzeug liegen!

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Nordhorn zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei wurde in der Liegnitzer Straße ein VW Passat beschädigt und die Geldbörse gestohlen. In der Waldenburger Straße wurde die Scheibe eines VW-Corolla eingeschlagen und Bargeld entwendet. So wie auch in der Beuthener Straße. Hier wurde die Scheibe eines Peugeot 206 eingeschlagen und ein Rucksack sowie die Geldbörse entwendet, welche kurze Zeit später im nahen Umfeld wieder aufgefunden wurde. In derselben Straße wurde ebenfalls bei einem Opel Astra die Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet. In derselben Nacht wurde auch in der Margarete-Buscher-Straße die Scheibe eines Mini Cooper eingeschlagen und die Geldbörse entwendet. Die Geldbörse wurde ebenfalls im nahen Umfeld ohne Bargeld wieder aufgefunden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keinerlei Gegenstände im Fahrzeug liegenzulassen, um Tätern keine Tatgelegenheit zu bieten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

