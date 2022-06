Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Zeugen nach versuchten Einbruch gesucht

Surwold (ots)

Heute Morgen gegen 1.40 Uhr kam es in Surwold in der Schleusenstraße zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannten Täter versuchten gewaltsam in den Verbrauchermarkt einzudringen und lösten dabei die Alarmanlage aus. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude und konnten demzufolge auch nichts entwenden. Bei dem Versuch wurde eine Tür beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

