Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220621-3: Tatverdächtige nach zwei Ladendiebstählen festgenommen

Frechen, Wesseling (ots)

Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Ladendiebstählen in Frechen und Wesseling haben Polizisten am Montagnachmittag (20. Juni) bereits polizeibekannte Tatverdächtige (28, 46) vorläufig festgenommen. Die Beute stellten Polizisten sicher und übergaben sie an Berechtigte der geschädigten Firmen. Die beiden Festgenommenen müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten.

Wesseling-Keldenich, Eichholzer Straße:

Gegen 16 Uhr beobachtete ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, wie ein Mann (28) in einem Lebensmitteldiscounter Waren einsteckte, die Kasse passierte und das Geschäft verließ ohne zu bezahlen. Der Polizist machte auf sich aufmerksam und hinderte den Tatverdächtigen an der Flucht. Hinzugerufene Streifenbeamte legten dem leicht renitenten Dieb Handschellen an und fanden bei ihm das Diebesgut - Festnahme!

Frechen, Dr.-Tusch-Straße:

Gegen 16.45 Uhr soll die Kassiererin eines Supermarkts einen Kunden (46) auf den Inhalt seiner Tragetasche angesprochen haben. Daraufhin sei der Mann aus dem Geschäft gerannt. Ein Ladendetektiv habe den Flüchtenden verfolgt und im Beriech der Straße 'Hasenweide' gestellt. Hinzugerufene Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei dem Diebesgut handelt es sich um acht Flaschen Whisky.

Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell