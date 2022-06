Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220620-5: Polizisten zogen alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Frechen, Hürth (ots)

Am Sonntag (19. Juni) haben Polizisten in Frechen und Hürth bei dem Fahrer (17) eines E-Scooters und einem Fahrradfahrer (51) Alkoholgeruch festgestellt. In beiden Fällen ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr kontrollierten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer auf der Breite Straße. Der junge Mann gab an, auf einer Geburtstagsfeier gewesen zu sein. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr und führten bei dem 17-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von rund 1,1 Promille ergab. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Jugendlichen auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. Zuvor verständigten die Beamten die Eltern des 17-Jährigen.

Auch in Hürth bemerkten Polizistinnen einen alkoholisierten Fahrer. Ein 51-Jähriger fuhr gegen 23.15 Uhr mit seinem Fahrrad ohne eingeschaltetes Licht auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Luxemburger Straße. Die beiden Beamtinnen kontrollierten den Mann und nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 1,8 Promille an. Auf Anordnung der Polizistinnen entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die Weiterfahrt untersagten ihm die beiden Beamtinnen ebenfalls. (akl)

