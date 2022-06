Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220620-3: Pärchen sprengt Zigarettenautomat - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Anwohner von lautem Knall geweckt.

Unbekannte haben laut ersten Ermittlungen am frühen Samstagmorgen (18. Juni) in Quadrath-Ichendorf einen Zigarettenautomat mit einer Sprengung beschädigt und anschließend Zigarettenpackungen entwendet.

Gegen 4.45 Uhr sollen ein Mann und seine Komplizin die Explosion an der Straße "Sonnenhang" herbeigeführt haben. Kurz darauf seien sie samt Beute in Richtung der Straße "Sonnenhang" und Max-Beckmann-Straße gelaufen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Die Täterin soll zur Tatzeit einen dunklen Hoodie, eine kurze Hose und dunkle Turnschuhe getragen haben. Zudem habe sie braune Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Die männliche Person habe eine Basecap, ein T-Shirt mit Logo, eine kurze Hose mit hellen Streifen an den Seiten sowie helle Turnschuhe getragen. Zudem habe der Unbekannte eine dunkle Sporttasche bei sich gehabt.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und stellten den zerstörten Zigarettenautomat sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

